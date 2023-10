Maignan, Theo e Giroud probabili titolari nella sfida di domani contro l'Olanda

Domani la Francia scenderà in campo per il suo match di qualificazione a Euro 2024: ad Amsterdam contro l'Olanda alle 20.45. Una partita che vede interessato tutto il mondo rossonero non solo per le prestazioni di Maignan, Theo e Giroud ma soprattutto per la loro salute fisica. Secondo quanto riporta L'Equipe tutti e tre i calciatori del Milan dovrebbero partire dall'inizio contro gli Orange. Il più in dubbio, al momento, rimane Giroud che si gioca un posto con Kolo Muani.