Maignan, Theo e Leao. Il Milan ora si interroga: in estate potrebbero partire tutti

Il Milan continua a stentare e dopo il ko contro il Torino in campionato in casa rossonera ci si concentra sulla situazione dei tre grandi protagonisti in negativo di questa stagione. Mike Maignan sta vivendo settimane complicatissime fra Champions League e Serie A, Theo Hernandez è spesso e volentieri al centro di critiche e polemiche e Rafa Leao è ai minimi storici in termini di incisività.

Da qui gli inevitabili dubbi sul futuro. Per quanto riguarda il portiere, da tempo sembra essere pronta una bozza di rinnovo fino al 2029 con ingaggio aumentato a 5 milioni di euro. Tutto pronto o quasi da settimane, ma la firma ancora non arriva e i dubbi potrebbero proprio essere legati anche alle sue prestazioni. Ad ogni modo, per la Gazzetta dello Sport, il prolungamento dovrebbe arrivare ma non è assolutamente da escludere la cessione in estate.

Discorso un po' diverso per gli altri due protagonisti dell'anno dello Scudetto: il terzino è in scadenza nel 2026 e la trattativa per il rinnovo non sembra mai realmente decollata. In estate, salvo colpi di scena non attesi, sarà addio. Leao ha invece un contratto lungo, valido fino al 2028 e con una clausola da 175 milioni di euro. Nessuno oggi arriverà a pagare quella cifra, col Milan che comunque ascolterà eventuali proposte e da lì capirà il da farsi. Ma anche in questo caso un addio per dare il via ad una nuova rivoluzione non è in alcun modo da escludere.