Maignan tra i candidati al premio Yashin da L'Equipe. La lista completa

Serata di gala per L'Equipe, la celebre rivista francese che assegna il Pallone d'Oro. Oggi saranno rivelati i trenta giocatori candidati e le trenta giocatrici candidate alla vittoria del più importante premio individuale del mondo a livello calcistico. Spazio però anche ai portieri, per i quali storicamente è più complicato vincere il trofeo: per questo, dal 2019 la storica rivista assegna anche il Trophée Yachine, intitolato all'unico estremo difensore, Lev Yashin, capace di vincere il Pallone d'Oro e che premia il miglior portiere al mondo anche ai dieci candidati per la vittoria del Trofeo Kopa, che dal 2018 premia il miglior giocatore Under-21 al mondo.

Chi succederà a Thibaut Courtois? Il portiere del Real Madrid, inserito anche quest'anno tra i dieci candidati, è l'attuale detentore del titolo. La corsa alla successione è molto accesa: complice l'exploit mondiale, Emiliano Martinez ha ottime possibilità di trionfare. Ma in Qatar si è distinto anche il marocchino Yassine Bonou, e non si possono sottovalutare le prestazioni di André Onana, determinante nell'approdo dell'Inter in finale di Champions League, così come del vincitore della competzionie, Ederson.

La lista completa.

Yassine Bounou - Al-Hilal/MOR

Thibaut Courtois - Real Madrid/BEL

Mike Maignan - AC Milan/FRA

Marc-André ter Stegen - FC Barcelona/GERM

Ederson - Manchester City/BRA

Emiliano Martinez - Aston Villa/ARG

Andre Onana - Manchester United/CAM

Aaron Ramsdale - Arsenal/ENG

Dominik Livaković - Fenerbahçe/CRO

Brice Samba - RC Lens/FRA