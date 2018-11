Mail sbagliata, Keita salta il Senegal

(ANSA) - MILANO, 13 NOV - Niente convocazione in nazionale a causa di una mail inviata dalla Federcalcio senegalese all'indirizzo sbagliato. E' questo il motivo per cui l'attaccante dell'Inter Keita Balde non potrà prendere parte alla gara del Senegal contro la Guinea Equatoriale, valida per le qualificazioni alla Coppa d'Africa. Come filtra dalla società nerazzurra, la comunicazione non è mai arrivata in sede. L'equivoco è stato chiarito in un contatto telefonico con l'Inter, avvenuto però troppo tardi: erano infatti ormai stati superati i termini per la convocazione del giocatore e, inoltre, Luciano Spalletti aveva già programmato gli allenamenti dei prossimi giorni anche per Keita, con l'attaccante che rimarrà quindi ad allenarsi a Milano. Una vicenda al termine della quale sono arrivate alla società nerazzurra anche le scuse da parte di Augustin Senghor, il presidente della Federazione senegalese.