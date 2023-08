Maiorino: "Chi mi stimola di più tra i nuovi del Milan? Chukwueze"

Rocco Maiorino, ex direttore sportivo fra le altre di Milan e Las Palmas, ha parlato durante la trasmissione 'A Tutto Mercato minuto per minuto' in onda lunedì, mercoledì e venerdì dalle 19 alle 21 su TMW radio e in contemporanea in collaborazione anche su Radio Sportiva:

Quali dei nuovi stimola di più la fantasia?

"Per caratteristiche Chukwueze. Se riesce ad essere più costante può essere determinante, ma servirà vedere anche l'impatto dei singoli. Devono iniziare a fare gruppo, non sarà semplicissimo e Pioli dovrà lavorarci bene".