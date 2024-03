Mal di casa per Giroud: solo quattro gol a San Siro da agosto

Olivier Giroud è uno dei giocatori della stagione rossonera. Nonostante i 37 anni d'eta compiuti a settembre, il rendimento del francese è di alto livello ed è, anzi, in linea per superare le sue due precedenti stagioni in termini realizzativi. Eppure c'è qualcosa che potrebbe ancora essere migliorato e si tratta del rendimento in casa, a San Siro. Infatti, dall'inizio delle gare ufficiali ad agosto fino a oggi, Giroud ha segnato "solo" 4 gol tra le mura amiche, tre in campionato e uno in Champions League. In totale il francese ha collezionato 13 reti.

Le quattro reti a San Siro di Giroud sono arrivate quasi tutte nel 2023. Le prime due, in un colpo solo, alla seconda giornata di campionato contro il Torino, con due calci di rigore. La terza in Champions League nella sfida contro il Paris St.Germain. Infine l'ultima è arrivata a inizio gennaio nella sfida interna contro la Roma.