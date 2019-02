Malagò, bene calo violenza negli stadi

(ANSA) - ROMA, 13 FEB - "Mille spettatori in più a partita è un trend positivo, così come la diminuzione degli incidenti e il fatto che ci siano meno agenti impiegati. Si è fatto un bel passo in avanti, siamo contenti ma c'è da pedalare. I risultati sono in controtendenza ma non ancora soddisfacenti". Cosi il presidente del Coni, Giovanni Malagò, commentando i nuovi dati dell'Osservatorio relativi alla prima parte della stagione dei campionati di calcio in Italia. "Credo - ha aggiunto a margine di un evento al Coni - che la vera partita sull'incremento degli spettatori, sull'abbassamento degli incidenti dentro e fuori gli stadi e sull'utilizzo delle forze dell'ordine è tutta legata alla creazione di stadi di nuova generazione dal nord al sud dell'Italia. Questo ci darà la certezza che le cose sono effettivamente migliorate".