Malagò: "Candidatura Italia per Euro 2032 con la Turchia? Loro hanno gli stadi già pronti"

Giovanni Malagò, presidente del Coni, intervenuto a RadioTv Serie A, si è soffermato anche sulla candidatura congiunta di Italia e Turchia per Euro 2032. "E' stata fatta una scelta. Qualcuno magari non ha gradito, perché sappiamo cosa comporta in termini di valutazione a livello di politica internazionale. Ma guardiamo anche le alternativa: giocarti la partita autonomamente. La puoi vincere o perdere. L'Italia sicuramente ha prestigio, storia, arte, ma la Turchia, Istanbul in assoluto è la città che maggiormente ha gareggiato per le grandi manifestazioni senza ottenerle. E poi loro hanno gli stadi già pronti".