Malagò: "Decreto Crescita? Andava solo corretto, non abolito. Così si depaupera la qualità del nostro campionato"

vedi letture

"Non condivido la decisione di non prorogare la norma. Stiamo parlando di 50 atleti che nel 90% dei casi sono giocatori di caratura internazionale. Andava corretto negli importi di base ma così si depauperano il patrimonio e la qualità del nostro campionato". Un pensiero chiaro e diretto, quello del presidente del CONI Giovanni Malagò che a Radio Anch'io lo Sport su Radio 1 ha così commentato la decisione del governo sulla mancata proroga del Decreto Crescita. Ricordiamo che dal 1° gennaio del 2024 gli sgravi fiscali per le società calcistiche intenzionate a portare in Italia giocatori (per almeno due anni) non sono più usufruibili, tanto per i nuovi acquisti quanto per i rinnovi dei contratti già in essere.

Il numero uno dello sport italiano ha poi proseguito nella sua analisi: "Vedo molta demagogia e ce ne accorgeremo fra uno o due anni. Anche se poi spesso nella necessità il nostro Paese riesce a tirare fuori virtù inaspettate. Oltre al calcio comunque viene penalizzata anche la pallacanestro".

Tornando strettamente sul Decreto Crescita, Malagò ha proseguito: "Sarei stato favorevole all'abolizione se si fossero considerate altre opportunità che il calcio ha perso, come il betting o certe pubblicità. Non si può fare un provvedimento univoco senza fare un discorso integrato di sistema, che è quello che è sempre mancato".