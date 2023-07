Malagò: "Delusione per l'Under 21, bastava poco per Parigi 2024..."

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 04 LUG - "Ci siamo rimasti male, è stata sinceramente una grande delusione, anche perché al di là del fantascientifico arbitraggio della prima partita con la Francia era a portata di mano la qualificazione. Bastava sul 3-0 evitare di prendere due gol o bastava fare un gol con la Norvegia. La Francia era qualificata di diritto, Inghilterra, Scozia, Irlanda e Galles hanno un'unica nazione che le rappresenta all'Olimpiade, la Gran Bretagna, quindi bastava poco per arrivarci". Così Giovanni Malagò in un'intervista per i 20 anni di Sky ha commentato l'eliminazione al girone dell'Italia Under 21 all'Europeo di categoria.

Malagò poi parlando del calcio italiano lo definisce da "montagne russe" perché "è andato benissimo l'Europeo vinto, mentre è stata un disastro la non qualificazione mondiali. Inaspettate, invece, le tre finali di club europee e poi c'è stata la mazzata della non qualificazione dell'Under 21". (ANSA).