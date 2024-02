Malagò: "Euro 2032 la chiave per sistemare gli stadi"

(ANSA) - ROMA, 15 FEB - "Gli Europei di calcio del 2032 sono il passe-partout, la chiave, per sistemare la generazione degli impianti calcistici italiani". Lo ha detto Giovanni Malagò, presidente del Coni, a margine della presentazione di Genova 2024 come Capitale Europea dello sport. "Abodi ha evidenziato che non è un tema solo di Napoli, ma di ogni città se non si fanno determinati lavori negli impianti. Senza certi parametri l'Uefa non può mai dare il via libera a ospitare la manifestazione", ha aggiunto commentando le frasi di ieri del ministro per lo sport e per i giovani sul Maradona in vista dell'europeo del 2032 .

Parlando della città di Genova, invece, ha concluso: "Il concetto di avere una capitale europea dello sport è questo: partire dallo sport per tutti diffondendo la cultura sportiva per arrivare ai vertici. Noi dell'alto livello stiamo raccogliendo grandi successi, ma devono essere confermati, anche perché siamo nell'anno olimpico". (ANSA).