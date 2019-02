Malagò, Giomi vuole Golden Gala a Milano

(ANSA) - ROMA, 26 FEB - "Giomi mi ha chiesto un incontro con il sindaco di Milano Giuseppe Sala per studiare l'ipotesi di trasferire il Golden Gala del 2020 a Milano, in particolare all'Arena, in quanto nel 2020 l'Olimpico non è disponibile a causa degli Europei di calcio". Lo rivela il presidente del Coni, Giovanni Malagò, intervenendo a margine della Giunta nazionale di oggi.