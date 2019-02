Malagò, giusto derby di Roma la sera

(ANSA) - GENOVA, 28 FEB - "Il derby di Roma di sera? Se vogliamo crescere culturalmente se ancora abbiamo limitazioni su a che ora giocare partite a rischio non andiamo da nessuna parte". Il presidente del Coni Malagò si dice d'accordo con la decisione che ha confermato Lazio-Roma per sabato alle 20.30. "Parliamo di far stadi nuovi e di certo l'impiantistica di nuova generazione aiuta sotto il profilo della sicurezza e dei controlli grazie alla tecnologia e alla logistica degli spazi-. Ma la casistica degli ultimi anni è chiarissima, non succede ormai quasi niente dentro gli stadi, mentre fuori accadono fatti noti". "Si deve arrivare urgentemente a non avere più limitazioni. E penso anche ai diritti televisivi di chi ha la partita alle 20.30 e poi la sposti tre giorni prima alle 15 o alle 18 di sabato quando le persone lavorano o stanno in famiglia. Non è giusto né corretto". "La Var? Sono totalmente a favore, è una partita all'interno del mondo del calcio. I casi sono sempre meno ma quelli che ci sono fanno molto discutere".