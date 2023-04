Malagò: "Il primo problema del calcio sono le infrastrutture: l'antidoto è Euro 2032"

Il presidente del CONI Giovanni Malagò ha parlato a margine dell'incontro "Luci ed ombre dello sport italiano" alla Luiss di Roma. Queste le sue parole riportate da Calcio e Finanza: "Bisogna tifare affinché l’Italia ottenga gli Europei 2032; siamo in lizza con la Turchia, da non sottovalutare perché hanno una nuova generazione di stadi mentre noi dobbiamo impegnarci con delle garanzie del Governo che deve bypassare il mondo sportivo e avallare la certezza della nascita di una nuova generazione di stadi che dovranno essere polifunzionali. Oggi il calcio ha diversi problemi: il primo è quello delle infrastrutture e l’unico antidoto è l’EURO 2032. Poi la riforma deve partire dalle dinamiche che coinvolgono i campionati.

Infine, spero soprattutto in un dialogo con la Lega di Serie A. Ma penso che Gravina sia la persona giusta per traghettare il calcio verso il percorso intrapreso. Fondi nel sistema calcio? Sicuramente il calcio va messo in sicurezza, perché oggi senza stadi che ti possono alzare la voce del ticketing i club sono troppo condizionati dal bando diritti tv".