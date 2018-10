Malagò, 'Lotito in Figc? sta a Gravina'

(ANSA) - ROMA, 18 OTT - "Lotito candidabile? Sta a Gabriele Gravina ora dipanare questa matassa, che è delicata. A noi è stato chiesto un parere e lo abbiamo fornito, dopodiché credo che ognuno sappia giudicare molto bene lo stato dell'arte". Lo dice il presidente del Coni, Giovanni Malagò, commentando la sentenza della Corte d'appello federale che ieri ha ribaltato il parere del Collegio di Garanzia sulla candidabilità del presidente della Lazio a consigliere federale. "Non ho mai giudicato o commentato la sentenza di nessuno, però è un nuovo passaggio di quelle che sono interpretazioni diverse", ha aggiunto Malagò a margine del premio 'Mecenate dello Sport - Varaldo Di Pietro' al Salone d'Onore del Coni, sentenziando che "su altre situazioni non mi sembra che ci siano controversie in corso. Su questa tutti gli addetti ai lavori sanno bene le cose come stanno".