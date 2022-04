Malagò: "Niente Mondiali per l'talia? Dispiaciuti ma compatti"

Fonte: ANSA

foto ANSA © foto di ANSA

(ANSA) - ROMA, 01 APR - "Noi avevamo una squadra che ha vinto l'Europeo e ora non va al Mondiale, siamo dispiaciuti ma compatti". Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, parla per la prima volta del flop degli azzurri fuori dai Mondiali di calcio in Qatar al termine della Giunta dove ha partecipato anche il presidente della Figc, Gabriele Gravina "che ha ringraziato per la fiducia", spiega Malagò. "Ha raccontato un crono programma molto interessante - ha proseguito Malagò -, ha incontrato tutte le componenti compreso Casini che ha chiesto di incontrare me e la Figc per le date di recupero di alcune partite che sono andate per le lunghe, a riguardo ci sarà un tavolo tecnico". Sulla posizione di Gravina ha spiegato "Il suo mandato ha avuto forte condivisione elettorale ma al tempo stesso è indispensabile compattare la squadra proprio nei momenti di complessità, facendo anche degli sforzi e qualche passo indietro, ed evitare conflittualità all'interno delle componenti come anche tra Lega A e Federazione perché se ci sono interessi contrapposti non c'è nessuna possibilità che le cose si sistemino, nessuna soluzione strutturale". (ANSA).