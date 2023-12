Malagò: "Non so cosa succederà a San Siro, ma una cosa è certa: l'inaugurazione dell'Olimpiade 2026 si farà qui"

Il presidente del CONI, Giovanni Malagò, ha parlato a margine dei CONI Lombardia Awards a San Siro. Queste le sue parole raccolte da TMW, partendo da quello che potrebbe essere il futuro del Meazza se Milan e Inter decidessero di costruire i loro impianti altrove: "Non mi sbilancio e non voglio andare nel campo degli altri. Lo stadio è di proprietà del Comune, che farà le sue valutazioni se le cose dovessero andare come si ipotizza".

Malagò parla poi dell'unica certezza che ha riguardo il futuro dell'impianto: "Verrà utilizzato certamente per fini istituzionali e commerciali, questo è poco ma sicuro. Noi abbiamo una certezza: si è parlato tanto della demolizione, della possibile costruzione di un nuovo impianto accanto, ma la cosa certa è che l'inaugurazione dell'Olimpiade invernale del 2026 verrà fatta a San Siro".