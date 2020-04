Malagò: "Nuovo decreto, stop degli allenamenti almeno fino al 27 aprile"

Giovanni Malagò, intervenuto a Radio Radio, ha anticipato alcune direttive che saranno ufficializzate tra qualche ora: "Sono costantemente in contatto con il ministro Spadafora. - Riporta GianlucaDiMarzio.com - Suppongo, e credo di non sbagliarmi, che il Dpcm in preparazione da parte del governo proprio in queste ore confermi il blocco degli allenamenti. Fino a quando? Almeno fino al 27 aprile, oppure fino al week-end del primo maggio. Non dipende da me l'eventuale assegnazione dello scudetto in caso di sospensione del campionato: decide il consiglio federale. Ho una mia idea, ma la tengo per me altrimenti scatenerei il caos perché non è tra le mie prerogative decidere".