Malagò, orgogliosi esordio delle azzurre

(ANSA) - ROMA, 10 GIU - "È stato emozionante vedere l'esordio delle nostre azzurre al mondiale, l'Australia è una nazionale di grande livello e vincere così all'esordio è stato importantissimo. Devo dire una bellissima atmosfera, sia prima che durante il match". Così il presidente del Coni Giovanni Malagò dopo l'esordio vincente della nazionale femminile azzurra ai mondiali in Francia contro l'Australia. "Ho chiamato la ct Bertolini per farle i complimenti - ha detto all'ANSA il capo dello sport italiano - ricordiamo che per noi è anche una squadra olimpica così come l'Under 21. Siamo orgogliosi di queste ragazze per questo bellissimo esordio".