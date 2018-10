Malagò, 'Orgogliosi vittoria Azzurri'

(ANSA) - ROMA, 15 OTT - "Oggi tutto il mondo del calcio sarà dal Presidente della Repubblica per i 120 anni della Federcalcio: è importante arrivarci con la vittoria di ieri che ci dà morale e per questo siamo orgogliosi". Così il presidente del Coni, Giovanni Malagò, commentando il successo ottenuto ieri sera dall'Italia di Roberto Mancini contro la Polonia in Nations League. "Vedo una generazione di italiani giovani che sta arrivando, in questi anni è mancata lungimiranza", ha aggiunto il capo dello sport italiano intervenuto stamane a Radio 24 alla trasmissione '24Mattino' condotta da Maria Latella e Oscar Giannino.