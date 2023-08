Malagò: "Sarà una Serie A avvincente e con sorprese"

(ANSA) - ROMA, 30 AGO - "Quest'anno ne vedremo delle belle in campionato". Lo ha detto Giovanni Malagò, presidente del Coni, intervenendo a RadioTv Serie A. "Vedo 3 o 4 squadre che sulla carta sono superiori alle altre, con un campionato più avvincente, divertente e con tante sorprese come queste prime due giornate", aggiunge. Parlando del tema stadi il n.1 del Coni lo ha poi definito "il problema", spiegando come l'impiantistica sia "l'elemento che mette in condizione il sistema paese di andare incontro alle soluzioni" che possono essere legate a temi quali la sicurezza, le famiglie negli stadi o tutto quello che concerne l'extra evento. "Io sono il portabandiera del cambiamento infrastrutturale, lo faccio per tutte le discipline sportive - continua - Inoltre ritengo che i grandi eventi per l'Italia sono indispensabili affinché questo possa avvenire". Per questo poi parla anche della candidatura congiunta di Italia e Turchia per Euro 2032. "E' stata fatta una scelta.

Qualcuno magari non ha gradito, perché sappiamo cosa comporta in termini di valutazione a livello di politica internazionale. Ma guardiamo anche le alternativa: giocarti la partita autonomamente. La puoi vincere o perdere. L'Italia sicuramente ha prestigio, storia, arte, ma la Turchia, Istanbul in assoluto è la città che maggiormente ha gareggiato per le grandi manifestazioni senza ottenerle. E poi loro hanno gli stadi sono già pronti", conclude Malagò. (ANSA).