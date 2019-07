Malcom verso lo Zenit, al Barca 40 mln

(ANSA) - ROMA, 31 LUG - Il brasiliano Malcom è sempre più vicino allo Zenit di San Pietroburgo, che ha concluso in principio di accordo col Barcellona sulla base di 40 milioni più 5 di bonus. Malcom, un anno fa ad un passo dalla Roma prima di trasferirsi in Catalogna, riferisce 'Mundo Deportivo', firmerà con la squadra russa per sei anni. Malcom lascia il Camp Nou dopo appena un anno, quando il Barça lo prelevò dal Bordeaux per 41 milioni.