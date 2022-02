Maldera su Giroud: "Non è mai uscito dalla partita, il vero campione si vede anche in questo"

Dopo la doppietta di Giroud nel derby, Andrea Maldera ha rilasciato queste parole sul francese ai microfoni di Milan TV: "Essere campioni vuole dire questo. Nel primo tempo era in difficoltà, ha sbagliato tanto. Ma il vero campione è quello che rimane sempre dentro alla partita, che non si abbatte e che aspetta la palla giusta per fare gol. E così ha fatto. Se non hai una grande forza dentro, esci dalla partita. Lui non lo ha fatto dopo un primo tempo complicato. Il campione si vede anche in questo, non solo nel grandissimo gesto tecnico sul secondo gol".