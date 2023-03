Maldini a Infinity: "La qualificazione può aiutare il rinnovo di Leao. Se ci paragoniamo agli inglesi siamo perdenti in tutto"

MilanNews.it

Paolo Maldini, ds del Milan, ha parlato a Sport Mediaset prima della partita di Champions League contro il Tottenham: "Ci abbiamo messo un'ora e mezzo invece che mezz'ora, il traffico di Londra è così e non è prevista la scorta della polizia a differenza di altri paesi. Bisogna adeguarci. Già essere qua è una grande impresa, possiamo entrare tra le migliori otto d'Europa dopo aver vinto in casa. Ricordiamoci sempre da dove siamo partiti e come siamo arrivati a questo punto. Bisogna essere orgogliosi, se però c'è un'occasione da prendere va presa".

Emozionato per quanto costruito?

"La parte emotiva fa parte del lavoro e ci differenzia da tanti altri. Chi lavora con la parte sportiva deve vivere di emozioni come fanno giocatori e allenatore".