Maldini: "A Istanbul non abbiamo festeggiato all'intervallo, da capitano non lo avrei mai permesso"

Cos'è successo durante l'intervallo della finale di Champions a Istanbul? Paolo Maldini, intervistato da Fedez durante Muschio Selvaggio, ha dichiarato: "Ho fatto gol io in finale dopo 40 secondi e lì avevo capito che c'era qualcosa di strano (ride, ndr). E' una partita che abbiamo dominato per 110 minuti, loro hanno giocato bene 10 minuti e siamo riusciti a perdere. Ci sono state tante speculazioni su quello che è successo all'intervallo, siamo entrati nello spogliatoio urlando tutti perchè eravamo nervosissimi, è intervenuto Ancelotti urlando per farci stare zitti. Hanno detto che avevamo festeggiato, io da capitano non lo avrei mai permesso e anche i miei compagni non lo averebbero mai fatto.

Sono cose lontane dalla realtà, è quasi stupido commentarle. Il calcio è bello anche per questo. Il Liverpool aveva fatto un cambio difensivo per non prendere altri gol e invece ne fanno tre in sei minuti. Il bello del calcio è anche che due anni dopo abbiamo avuto la possibilità ad Atene di affrontare nuovamente il Liverpool e di vincere".