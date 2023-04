Maldini a Prime Video: "Avere l’opportunità di giocarci l’ingresso in una semifinale è tanta roba"

MilanNews.it

Paolo Maldini ha parlato a Prime Video nel pre partita di Milan-Napoli di Champions League. Queste le sue dichiarazioni.

Che effetto ti ha fatto rivedere Clarence Seedorf nello spogliatoio del Milan? “È quel momento che non vivo più, anche da dirigente nello spogliatoio non ci entri molto spesso, magari dopo. Stavo raccontando ora a Ricky Massara che i momenti più belli, più intensi sono quando arrivi e allo stadio e prima di entrare in campo. Hai quel misto di eccitazione, passione e voglia, è una prova che hai con te stesso”.