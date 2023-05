Maldini a Sky: "Speriamo di avere Leao o sabato o al ritorno. Rinnovo? Siamo molto vicini"

MilanNews.it

Intervistato a Sky Sport, Paolo Maldini ha parlato così a pochi minuti dal calcio d'inizio della semifinale di Champions contro l'Inter: "Sempre bellissimo, non invidio quello che succede ai calciatori. Oggi avrei voluto essere sul pullman della squadra, sono emozioni difficili da provare, anche da dirigente".

Sul derby: "Un po' di timore c'è, credo che una semifinale l'abbiamo giocata solo Giroud. Il derby aumenta la tensione, se dovessi perdere brucerebbe molto, ma il pensiero è l'opposto".

Sulle condizioni di Leao: "Non stava bene, un giocatore che strappa tanto è sempre a rischio. Lui dice che si sente bene, speriamo di averlo se non sabato, la prossima con l'Inter. Non c'è certezza, vedremo"

Sul rinnovo di Leao: Siamo molto vicini. L'intenzione c'è stata, abbiamo limato tutte le cose che c'erano da limare e siamo molto vicini".