Maldini: "Andare avanti in Europa vuol dire avere chance di vincere la finale. Ma in campionato dobbiamo essere più concreti"

Il rischio di non arrivare tra le prime quattro in Serie A c'è. Cos’è più importante? “Innanzitutto arrivare tra le prime quattro in Europa vuol dire avere una chance in finale e di vincerla. Noi tutti che ci siamo stati sappiamo che questi treni passano e li devi prendere perché non sempre ripassano. Naturalmente dal punto di vista economico e di crescita sportiva riuscire ad arrivare tra le prime 4 in Serie A è fondamentale. In questo momento ci siamo ma giocata questa partita non potremo più fare come abbiamo fatto in campionato, dobbiamo essere più concreti e più Milan con squadre che magari possono stimolare in maniera diversa rispetto a queste sfide”.