Maldini: "Cambio di modulo dettato dal momento, ma non ci dobbiamo snaturare"

In merito al cambio di modulo scelto da Pioli nelle ultime partite, il dt rossonero Paolo Maldini ha spiegato a Mediaset: "L'Europa è difficile, il gap con le altre, soprattutto dal punto di vista economica, è enorme. Sarei voluto arrivare a questo match con meno infortuni. Il cambio di modulo è stato dettato dal momento, per essere più compatti. Questo Milan è leggermente malato rispetto a quello che ha vinto lo scudetto l'anno scorso. E' normale in un percorso avere alti e bassi. Abbiamo perso la chance di vincere due delle quattro competizioni a disposizioni. Al di là del modulo, dobbiamo essere aggressivi, non dobbiamo snaturarci".