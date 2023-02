Maldini conferma che mancano ancora dieci giorni per il rientro di Maignan: non ci sarà con il Tottenham

MilanNews.it

Paolo Maldini ha parlato ieri sera ai microfoni di DAZN nel pre partita di Milan-Torino (QUI le dichiarazioni integrali) e ha fornito delle informazioni utili e ancora amare su Mike Maignan. "E' una cosa programmata per un rientro in squadra nei prossimi dieci giorni. Poi ci metterà tempo: un portiere che non gioca da così tanto deve riprendere le distanze. Avendo avuto due ricadute deve stare attento. Siamo passati anche per una possibilità di intervento ma è stata evitata e tra dieci giorni dovrebbe essere disponibile". Dunque il portiere francese non rientrerà in squadra prima di una settimana e mezzo: a queto punto anche l'andata contro il Tottenham, come era emerso anche nei giorni scorsi, non sarà la gara del rientro per Mike.