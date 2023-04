Maldini: "Due come Theo e Leao a volte vanno stimolati, grazie a Dio oggi non c'è bisogno"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Nel corso della sua intervista a Sky Sport nel pre partita di Napoli-Milan di Champions, Paolo Maldini ha parlato di come si rapporta alla squadra ora che è dirigente e non più capitano.

“Diciamo che da dirgente mi capita più spesso di parlare personalmente con calciatori in difficoltà o che affrontano un partita come questa. Non ho parlato molto, ho osservato tanto. Abbiamo giocatori come Leao e Theo, per fare un esempio, che a volte vanno stimolati, in questo caso non c’è bisogno grazie a Dio”.