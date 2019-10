Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan, ai microfoni di Sky Sport ha parlato dell'eredità raccolta dal passato: "Abbiamo ereditato una squadra con un grave passivo, abbiamo fatto un mercato a zero, siamo stati banditi per l'Europa anche per le gestioni precedenti. Il cammino è difficile. I tifosi e chi guarda il Milan hanno un'idea più completa di quello che si vive qua".