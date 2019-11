Maldini: "Ibra ancora tra i migliori al mondo ma non commentiamo le voci di mercato"

Paolo Maldini, contattato da SportExpressen per commentare il rumour su Zlatan Ibrahimovic, ha risposto quanto segue: "Tutti sanno quanto sia stato fantastico per il Milan e per i club per cui ha giocato. E' stato tra i migliori calciatori al mondo e lo è ancora. E' chiaro a tutti quelli che seguono il calcio. Più di questo non posso dire. Un contratto a gennaio? Mi dispiace ma non parliamo di giocatori che appartengono ad altri club. E' la nostra policata non commentare mai le voci di mercato".