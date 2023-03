MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

In Spezia-Inter, terminata 2-1 per gli spezini, Daniel Maldini, autore della rete, affianca Paolo Maldini come numero di gol all'Inter in carriera: uno a testa. L'ultima rete di papà Paolo, infatti, risale al 1994, nel pareggio nel derby per 1-1.