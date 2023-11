Maldini: "Lo spogliatoio posto speciale per un calciatore, in Nazionale Di Livio e Totti.."

E' intervenuto così Paolo Maldini, ieri sera in occasione dell'evento Poretcast, il podcast ideato da Giacomo Poretti. Per l'ex capitano rossonero molti temi e curiosità legate alla sua lunga e vincente carriera. Questo un piccolo estratto riguardante la vita dentro lo spogliatoio: "Noi calciatori siamo sempre stati un pò matti che riescono però a controllarsi. Per fortuna le cose che succedono in spogliatoio, rimangono in spogliatoio. Un ricordo in particolare? In Nazionale Ferrara, Di Livio e Totti i più "cazzari". Anche Carlo Ancelotti era davvero simpatico, sempre con la battuta pronta".