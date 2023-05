Maldini: "Non siamo ancora con i top club. Dobbiamo fare investimenti ora per raggiungere quel livello"

MilanNews.it

Intervistato dalla CBS prima di Milan-Inter di ieri sera, Paolo Maldini, direttore tecnico rossonero, ha rilasciato queste parole sul momento societario del club di via Aldo Rossi: "Non siamo ancora con i top club, anche se siamo in semifinale di Champions League. Dobbiamo essere bravi a capire il momento e fare investimenti ora per raggiungere quel livello".