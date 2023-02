Maldini: "Rinnovo Leao? Ora dobbiamo pensare alle partite, non c'è nessun incontro in programma"

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Intervenuto a DAZN nel pre partita di Milan-Torino, il dt dell'area tecnica rossonera Paolo Maldini ha parlato così di Rafael Leao, tra campo e rinnovo di contratto: "Quando lo abbiamo preso era seconda punta sulla sinistra. Ha grandi doti di velocità e devo dire che sulla fascia è immarcabile. Quello che chiede Pioli è anche di copertura, ma è stato dominante. Tornare in una posizione più centrale non lo distuberà più di tanto, ha sviluppato una capacità di fare gol. Gli manca l'attacco dello spazio senza palla. La firma manca anche a noi, siamo al punto di prima. Ora dobbiamo pensare alle partite. Non c'è in previsione nessun incontro, ma con zoom ci si può vedere in qualsiasi momento".