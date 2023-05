Maldini: "Secondo me non siamo ancora pronti per rimanere a questo livello, ma..."

Paolo Maldini, nel pre partita di Milan-Inter di Champions League, ha parlato a Prime Video.

Il Milan è pronto per rimanere a questo livello? “Secondo me non siamo ancora pronti per rimanere a questo livello ma quello che cercavo di spiegare alle due proprietà americane che ho avuto è che questo club è speciale e questa città è speciale, e molto spesso i processi sono più veloci. Bisogna prendere il momento, perché se lasciassimo scappare questo momento e non provassimo a raggiungere il gradino più alto sarebbe un vero peccato, e a volte fai anche due passi indietro”.