Maldini: "Siamo secondi, ve lo ricordo. La squadra non sta giocando bene, ma è lì"

Nel post partita di Lazio-Milan il dt rossonero Paolo Maldini ha parlato del momento della squadra: “Siamo secondi, ve lo ricordo. Dopo 7 anni la squadra si è qualificata in Champions due anni fa, ha vinto lo Scudetto l’anno scorso meritatamente, ora è seconda. Capisco le critiche, ma guarderei i fatti. Se ne esce con le solite cose, con la compattezza. I fatti dicono che la squadra non sta giocando bene,non è in una grande condizione psico fisica, ma è lì".