Maldini, sogno il 4/o posto

(ANSA) - CARNAGO (VARESE), 28 DIC - ''Non siamo partiti per vincere lo scudetto, i nostri obiettivi erano chiari fin da subito. Siamo partiti in corsa, con il sogno di arrivare al quarto posto che potrebbe anche sembrare riduttivo per una squadra con il Milan ma negli ultimi anni non ci siamo mai arrivati. Siamo ancora in corsa per il nostro obiettivo, eravamo dentro le prime quattro fino a pochi giorni qua''. Lo dice il direttore sviluppo strategico area sport del Milan, Paolo Maldini, a Milanello. ''Questo mese - ammette Maldini - sarebbe stato importante per fare il salto di qualità, non ci siamo riusciti e non siamo contenti ma non siamo distanti 15 punti. Abbiamo avuto delle grosse difficoltà, avuto tanti infortunati nello stesso ruolo, attraversato dei momenti difficili. Non dobbiamo accettare il sesto posto, l'ordinario nello sport non basta. Serve lo straordinario, questo chiediamo ai nostri giocatori''.