Maldini spiega le differenze tra le ere di Sacchi, Capello e Ancelotti

Quali sono le differenze tra Sacchi, Ancelotti e Capello? Così Paolo Maldini ha spiegato al podcast Muschio Selvaggio le differenze in rossonero tra le tre ere: "Nel carattere: Sacchi non ha giocato a calcio. Non dico avesse timore, ma magari aveva una maniera d'approccio diversa rispetto a quella di un grande ex calciatore. E' stato molto difficile anche perché è cambiato il metodo di lavoro: con Sacchi ci ha ammazzato. C'erano meno conoscenze rispetto ad oggi perché poi sono arrivati i preparatori ateltici. Io credo di essere andato in overtraining per metà della mia carriera. L'importante è non mescolare troppi lavori.

Io andavo a casa ed ero fidanzata con Adriana, ma non ce la facevo a mangiare fuori (ride, ndr). Ancelotti l'ho avuta nella parte migliore della mia vita, quando hai 30 anni gestisci le emozioni in maniera diversa e godi dei momenti di tensione. La cosa che più mi manca è quel misto di eccitazione e paura che c'è quando si arriva allo stadio nelle grandi partite. Prima dici "Cazzo...", poi speri di riprovarla. Dopo i 30 anni vivi le cose in maniera più logica e tranquilla. Capello mi ha preso e mi ha detto: "Sai di essere il migliore al mondo?" e da lì ho preso la responsabilità del migliore del mondo e mi ha fatto crescere molto".