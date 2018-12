Maldini su Gazidis: "Pedina molto importante. Come la squadra, anche la società ora deve fare gruppo"

Paolo Maldini, a Milan Tv, ha parlato così di Gazidis: “Gazidis è una pedina importante per il funzionamento della società. L’amministratore delegato è necessario. Vuole conoscere tutto e tutti. Poi ci sarà il lavoro della parte sportiva che sempre di più iniziamo a conoscere. Io e Rino ci conosciamo da tanto tempo ma con ruoli diversi è difficile iniziare un rapporto. Come la società deve fare gruppo, lo stesso vale per la società”