Maldini su Italia-Corea: "Prima che iniziasse mi ero reso conto che qualcosa non andava"

Intervistato a Muschio Selvaggio, Paolo Maldini ha parlato così del ricordo di Italia-Corea dl 2002: "Ho chiuso in bellezza (ride, ndr). Prima che iniziasse mi ero reso conto che qualcosa non andava. Nel 2002 non c'era la stretta di mano, lo facevano solo i capitani. Tommasi aveva comunque l'abitudine di farlo ed è andato anche dall'arbitro, che si è rifiutato. Poi anche noi abbiamo sbagliato noi, però...

Anche l'atteggiamento faceva tanto. Non ci volevano far entrare allo stadio, abbiamo fatto rissa per entrare nello spogliatoio. Quando è finita bisognava essere freddi e poi c'era tanta amarezza. Lippi nel 2006 mi chiese di andare al Mondiale, ma non me la sentivo di tornare. Avevo già detto di no nel 2004 a Trapattoni".