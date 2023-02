Maldini: "Thiaw e Vranckx migliorano giorno dopo giorno"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Paolo Maldini, intervistato da Sky nel pre partita di Milan-Tottenham, ha parlato di Thiaw e Vranckx: "Non so mai se la parole possano essere positive o aggiungere tensione. Gli ho parlato molto in questi mesi, vedevo la sua crescita e gli dicevo di non mollare. Sia lui che Vranckx sono molto giovani e migliorano giorno dopo giorno. Contro il Torino ha dimostrato che ha tante doti, oggi lo scopriremo anche da un punto di vista emotivo. Questa è una gara che si sente eh”.