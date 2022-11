Maldini verso gli ottavi: "Contro Ancelotti sarebbe bellissimo. Le altre squadre sanno la forza del Milan"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Paolo Maldini, direttore dell'area tecnica del Milan, si è così espresso a Infinity+ dopo la qualificazione dei rossoneri in Champions League: "Ottavi contro Ancelotti? Sarebbe bellissimo e, comunque, l'ottavo sarà bellissimo. C'è un grande gap economico con le squadre che hanno fatto bene negli ultimi 10-15 anni e diventa quasi matematica da qui in avanti.. Ma le altre squadre sanno la forza del Milan e venire qui a San Siro non è banale per nessuno".