Malesani: "Ibra dirigente? Mi piace da matti"

Alberto Malesani, ex tecnico, ha parlato così del Milan ai microfoni della Gazzetta dello Sport: "Morata non si discute, Fonseca è ovviamente un allenatore bravo, ma per me hanno fatto male a salutare Pioli. Ora il Milan deve ripartire da zero, non ha dato continuità al proprio tragitto, con Pioli serviva ancora pazienza. Ogni tanto è che come se il Milan si mettesse nelle condizioni di ricominciare, mah...

Se mi piace Ibra dirigente? Da matti. Perché a livello motivazionale ha inciso sempre. Si vede che quando parla, colpisce".