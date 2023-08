Malesani: "Le mie strade e quelle del Milan ad un certo punto si sono incrociate, ma..."

In una lunga intervista concessa alla Stampa, Alberto Malesani, ex allenatore con una lunga militanza in Serie A tra Parma, Verona, Siena, Genoa e molte altre squadre, ha rivelato quelli che erano i suoi sogni per la carriera di allenatore: allenare nazionale e il Milan: "La nazionale. E il Milan, di cui sono tifoso. Quello dell'epoca di Berlusconi e Galliani. A un certo punto le strade si sono anche incrociate. Ma non è successo", ha spiegato Malesani.

Malesani, ultimo tecnico a vincere una Copp Uefa con un club italiano (il Parma nel 1998-1999), non allena dal 2014, quando ha diretto per poche settimane il Sassuolo, prima dell'esonero.