Malore per Joe Barone. Atalanta-Fiorentina potrebbe essere rinviata

Malore per Joe Barone, direttore generale della Fiorentina, poco prima dell'inizio della sfida tra i viola e l'Atalanta a Bergamo. Il dirigente del club gigliato è stato trasportato d'urgenza in ospedale e la stessa Fiorentina ha chiesto il rinvio della partita. Adesso starà alla Lega Serie A valutare il da farsi, con il fischio d'inizio fissato per le ore 18.

Si riporta di seguito il programma della 29esima giornata di Serie A:

15/03/2024 Venerdì 20.45 EMPOLI−BOLOGNA DAZN/SKY

16/03/2024 Sabato 15.00 MONZA−CAGLIARI DAZN

16/03/2024 Sabato 15.00 UDINESE−TORINO DAZN

16/03/2024 Sabato 18.00 SALERNITANA−LECCE DAZN

16/03/2024 Sabato 20.45 FROSINONE−LAZIO DAZN/SKY

17/03/2024 Domenica 12.30 JUVENTUS−GENOA DAZN/SKY

17/03/2024 Domenica 15.00 HELLAS VERONA-MILAN DAZN

17/03/2024 Domenica 18.00 ATALANTA-FIORENTINA DAZN

17/03/2024 Domenica 18.00 ROMA−SASSUOLO DAZN

17/03/2024 Domenica 20.45 INTER−NAPOLI DAZN