Malore Van der Sar, l'ex portiere ha lasciato la terapia intensiva

(ANSA) - ROMA, 19 LUG - L'ex portiere di Ajax e Juventus Edwin van der Sar, vittima di un'emorragia cerebrale quasi due settimane fa, è stato dimesso dalla terapia intensiva e spera di tornare a casa la prossima settimana, ha fatto sapere lui stesso sui social. Il 52enne ex giocatore di Ajax e Manchester United era in vacanza su un'isola della Croazia quando è avvenuto l'incidente. "Sono felice di annunciare che non sono più nell'unità di terapia intensiva", ha detto Van der Sar sul proprio account Twitter. Ha anche pubblicato una foto di se stesso sdraiato sul suo letto d'ospedale, con accanto la moglie Annemarie, entrambi sorridenti.

"Tuttavia, sono ancora in ospedale. Spero di tornare a casa la prossima settimana e fare il passo successivo nella mia guarigione!", Ha aggiunto. (ANSA).