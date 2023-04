Malta, Mangia giudicato colpevole di "condotta scorretta", ma non di molestie sessuali

Fonte: ANSA

foto ANSA © foto di ANSA

(ANSA) - LA VALLETTA, 28 APR - L'ex ct della nazionale maltese, l'allenatore italiano Devis Mangia, è stato giudicato colpevole di "condotta scorretta" ma non di molestie sessuali. Di conseguenza è stato squalificato, ma potrà riabilitarsi seguendo un corso di formazione. E' il risultato dell'indagine condotta dal Consiglio di salvaguardia e reso noto dalla Federcalcio maltese (Mfa). L'inchiesta è cominciata a settembre scorso, dopo l'improvvisa sospensione di Mangia (per un anno anche ct dell'Italia under 21) a poche ore da una partita della nazionale decisa in seguito alle denunce di due giocatori che avevano riferito di aver ricevuto proposte a sfondo sessuale.

Secondo quanto affermato dalla Mfa in una nota, "il consiglio non ha trovato prove sufficienti a sostegno dell'accusa di molestie sessuali", né "ha trovato prove sufficienti a sostegno dell'accusa di adescamento". Mangia, sul quale ha indagato anche la polizia maltese, ha sempre negato comportamenti scorretti ma nella nota della Mfa è scritto che "il consiglio ha tuttavia trovato prove sufficienti a sostegno dell'accusa di condotta impropria". Di conseguenza l'allenatore è stato sospeso da qualsiasi attività calcistica, ma potrà essere riabilitato se entro sei mesi si iscriverà e completerà un corso sulla deontologia professionale. (ANSA).